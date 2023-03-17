Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yılları arasında Kalkınma Ajansları için belirlenen “Genç İstihdamı” teması kapsamında gençlerin iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Gençlerin muhasebe personeli pozisyonunda istihdam edilmesine katkı sağlamak amacıyla, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası “Muhasebe Uzmanı Yetiştirme Eğitimi” protokolünün imzalanması için bir araya geldi.

Eğitim kapsamında meslek liselerinin, lisans veya ön lisans programlarının ilgili bölümlerinden mezun olan ve halihazırda iş aramakta olan 18-34 yaş arasındaki gençler için program hazırlandı.

Organize edilecek “Muhasebe Uzmanı Yetiştirme Eğitimi”ne katılıp başarı kriterlerini sağlayan adaylara sertifika verilecek olup, uygun görülen kursiyerlerin istihdam açığı bulunan firmalarla irtibat kurması sağlanacak. Bu kapsamda, GEKA, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

Törende Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli İŞKUR Müdürü Fatih Işık, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıgöl, Odanın Yönetim Kurulu üyeleri ve kurum temsilcileri yer aldı.

“Muhasebe Uzmanı Yetiştirme Eğitimi”ne başvurular 31 Mart 2023 tarihine kadar çevrimiçi olarak alınacağı duyuruldu.

6 hafta boyunca, haftada 5 gün 7’şer saat devam edecek eğitimin kontenjanının yaklaşık 25 kişi olması planlanıyor.

Başvuru sahiplerinden uygun adaylar mülakata davet edilerek, yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı bulunanlar eğitime katılmaya hak kazanacak.

Eğitim Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleşecek.