Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin her ramazan kurduğu iftar çadırı geleneği bu yıl da devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin her yıl geleneksel hale getirdiği Kayalık Caddesi, Ulu Camii yanında kurduğu ve her gün 5 bin kişinin konuk olacağı iftar çadırı ramazan ayının ilk günü misafirlerini ağırladı. İftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı.

Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın ilk iftarına çadırda katılarak vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. Burada hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Başkan Zolan, yemek dağıtımında bulunduktan sonra her gün 5 bin kişinin konuk olacağı iftar çadırında vatandaşlarla birlikte dua edip orucunu açtı.

Başkan Osman Zolan, bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını belirterek, “Allah’ım tüm vatandaşlarımızın tutmuş olduğu oruçları, ibadetleri kabul ve makbul eylesin inşallah” dedi. Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğuna değinen Başkan Zolan, “Deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sahip çıkacağız, yaralarını sarmak için gayret edeceğiz. Ramazan boyunca burada her gün 5 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay İskenderun’da da her gün 10 bin kişilik iftar yemeği vereceğiz” dedi.