Denizli’de bir haftaya yayılan programların açılışı, KYK Amfi Park’ta düzenlenen Gençlik Konserleri ile gerçekleşti.

DENİZLİ (İGFA) - İlk gün sahne alan Ayba, Bir Kişi Arkeolog ve Homeless grupları, enerjik performanslarıyla gençlere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı. Denizlililer, genç sanatçıların ritmine alkışlarla eşlik ederek Amfi Park’ta adeta bayram havası estirdi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU GENÇLERLE BULUŞTU

Konserlere katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlerle bir araya gelerek bayram sevincine ortak oldu. Etkinlikte gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, “Herkesin yüzünün güldüğü, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle mutlu bir Denizli hayalimiz var. Bugün bu güzel coğrafyada Türk, Kürt, Alevi, Sünni demeden bir arada olabiliyorsak, herkesin özgürce yan yana durabildiği bir ülkeyi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. O’na ne kadar şükran duysak azdır” dedi.