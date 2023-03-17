KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına odaklanan ‘İşimi Yönetebiliyorum’un dördüncü dönemdeki son etkinliği Denizli’de gerçekleşti.DENİZLİ (İGFA) - İşletmelerde yapısal olmayan risklerin önlenmesi, afet ve risklere karşı hazırlık ile bu risklere karşı finansal dayanıklılık eğitimlerinin verildiği etkinlikte ayrıca “İşletmelerin Yeşil Dönüşümü ve Önemi” başlıklı panel düzenlendi.

KOBİ’lerin bilgi ve beceri kazanmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen programın bu dönemki son etkinliği, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde Denizli’de gerçekleştirildi.

Etkinliğe, KOBİ’lerin yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım gösterdi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin, “Ekonominin ana gücü olan KOBİ’lerin dayanıklılığının artırılması, olası bir afet veya kriz durumunda yaşanabilecek risklerin azaltılması ve sektörlerimizin hızlı toparlanması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu sonuç, hızlı ve kolektif bir dizi eylemi, hareketi ve iş birliğini zorunlu kılıyor” dedi. TÜRKONFED olarak 2018 yılından bu yana başta deprem olmak üzere işletmelerin kriz ve afetlere karşı hazırlıklı ve dayanıklı olmaları için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Mersin, sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak gördüğümüz Anadolumuzun ve KOBİ’lerimizin potansiyeline odaklanıldığı takdirde tüm hedeflerin başarılabileceğine inandıklarını kaydetti.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan da, Denizli’nin ekonomisi hakkında çeşitli bilgiler paylaştı.

Denizli'nin sanayi, üretim, tarım, turizm sektörlerinin tamamında çeşitlilik gösteren bir sanayi şehri olduğuna vurgu yapan Urhan, "Türkiye’den ihraç edilen ev tekstili ürünlerinin yüzde 70’i burada üretiliyor. 87 çeşit tarımsal ürün, 83 ülkeye gönderiliyor. Traverten rezervi, jeotermal kaynakları, kültürel mirası ile yalnızca ülkemizin değil dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Pamukkale’nin yanı sıra son yıllara yükselişe geçen bir başka sektörümüz de bağ turizmi. Öte yandan 120 firmanın faaliyet gösterdiği teknokentimiz de akademik, ekonomik ve sosyal yapısıyla şehrimize ve ülkemize değer katıyor. İşimi Yönetebiliyorum Programı,KOBİ’lerin bu çeşitlilikte yeni iş fırsatları yakalamaları ve ekonomik güçlerini artırmaları için önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Açılış konuşmalarının ardındanTÜRKONFED Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu, İşimi Yönetebiliyorum Programı’nın yeni dönem tanıtımını yaptı.

DÖRT YILDA 4 BİNİN ÜZERİNDE KOBİ’YE ULAŞILDI

4 yılı geride bırakan programda bu zamana kadar KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda finans, dijital pazarlama, e-ticaret, yönetim stratejileri ve markalaşma eğitimleri ile 4 binin üzerinde KOBİ’ye ulaşıldı. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda verilen dijitalleşme, koçluk ve mentorluk desteklerinin de yer aldığı programda 315’in üzerinde KOBİ’ye e-ticaret ve e-ihracat altyapısı ile dijital pazarlama danışmanlığı sağlandı. Eğitim içeriklerine son dönemde, uluslararası ticaret ve e-ihracat konuları ile Akbank’ın finansal katkısıyla yeşil dönüşüm teması da eklendi.