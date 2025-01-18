Nazım Hikmet’in klasiklerinden biri olan “Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim” eserinin tiyatro gösterisi Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sahnelendi.DENİZLİ (İGFA) - Nazım Hikmet’in unutulmaz eseri “Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim” tiyatro severlerle buluştu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda sahnelenen oyun, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ve çok sayıda davetli katıldı. Metin Coşkun, Orhan Aydın ve İlayda Çevik’in sahnedeki güçlü performanslarıyla hayat bulan eser, izleyicilere hayat, umut ve mücadele dolu bir hikâye sundu.

Ahmet Kazanbal’ın yönetmenliğini üstlendiği bu etkileyici oyun, usta sanatçı Eylem Şafak Aydın Yetiş’in anısına sahnelendi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Nazım Hikmet’in hayatı ve fikirleri, sahne ışıkları altında bir kez daha ölümsüzleşti. Oyun sonunda sanatçılar, izleyicilerden büyük alkış aldı. Tiyatro gösterisinin sonunda Başkanvekili Ali Marım oyunculara plaket takdim etti.