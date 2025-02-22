Denizli Büyükşehir Belediyesi, şiirin ve müziğin buluştuğu ve Kent Konseyi Şairlerinin sahne aldığı “Bizim Şiirlerimiz, Bizim Şarkılarımız” isimli bir Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kent Konseyi Şairlerinin sahne aldığı "Bizim Şiirlerimiz, Bizim Şarkılarımız" adlı Türk Sanat Müziği konseri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleşen konsere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyük bir ilgiyle karşılanan etkinlikte Şef İbrahim Davulcu'nun yönetimindeki Pamukkale Amatör TSM Topluluğu, sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Gece boyunca Türk sanat müziğinin en güzel eserleri seslendirilirken, izleyiciler de bu eşsiz melodilere eşlik etti. Etkinlikte Türk edebiyatının önemli şairlerinden esinlenilerek bestelenmiş şarkılar da seslendirildi. Konsere katılan izleyiciler ise gece boyunca sanatla dolu keyifli anlar yaşadıklarını ifade etti. Etkinliğin sonunda Başkan Çavuşoğlu programa katkı sağlayan şairlere plaketlerini takdim etti.