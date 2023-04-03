Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 45’i yaralanmalı ve 68’i maddi hasarlı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 116 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de 27 Mart ile 3 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 16 bin 339 araç kontrol edildi, bu araçlardan 759 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 116 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 45’i yaralanmalı, 68’i maddi hasarlı ve 3 ölümlü kaza oldu.