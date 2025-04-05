Denizli Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı şehir anlayışı çerçevesinde daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla, her Pazar günü 09.00 - 19.00 saatleri arasında Çamlık Bulvarı’nı trafiğe kapatacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratan Avrupa Hareketlilik Haftası final kutlamaları kapsamında ilk kez Eylül 2024’te trafiğe kapatılan Çamlık Bulvarı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine bu Pazar ve her Pazar 09.00 - 19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda Çamlık Bulvarı’nın Mimarlar Sokak ile Çamlık Parkı girişi arasında araç trafiğinize izin verilmeyecek.

“Hep birlikte daha yaşanabilir, insan odaklı bir Denizli için…”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu uygulamanın sürekli hale getirildiğini açıkladı. Başkan Çavuşoğlu, “Şehrimizin en güzel noktalarından biri olan Çamlık Caddesi, bu pazar ve her pazar 09.00 - 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı! Bu saatler arasında yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir, çocuklarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hep birlikte daha yaşanabilir, insan odaklı bir Denizli için adım atalım” ifadelerini kullandı.

