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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin sevilen ismi Mustafa Yıldızdoğan’ı Denizlililerle buluşturdu. Ünlü sanatçı binlerce kişinin akın ettiği konserde sevilen şarkılarıyla davetlilere unutamayacakları bir gece yaşattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin sevilen ismi Mustafa Yıldızdoğan konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen konsere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Yıldızdoğan’ın seslendirdiği “Ölürüm Türkiyem”, “Şehitler Ölmez, “Saçların”, “Kızıl Elmam” ve pek çok eserine binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı konsere katılanlar Yıldızdoğan’ın şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşadı. Konser bitiminde Mustafa Yıldızdoğan, Başkan Zolan’a teşekkür ederek, “30 yıldır Avrupa’ya pek çok yere konsere gideriz ama ben böyle bir salon görmedim. Canı gönülden Başkanımıza özel bir alkış rica ediyorum, hizmet budur” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunu dolduran sanatseverlere ve Yıldızdoğan’a teşekkür ederek, "Ağzınıza, yüreğinize sağlık, gerçekten coştuk. Çok değerli sanatçımız, milli şuurumuzu en üst seviyeye çıkarmak adına ortaya koyduğu eserlerle bizi coşturuyor, duygulandırıyor. Birlikte daha güzel işlere ulaşmayı Allah’ım bizlere nasip etsin. Biz bir ve beraber olursak vatanımız bölünmez, bayrağımız inmez" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve Başkan Yılmaz günün anısına Mustafa Yıldızdoğan’a üzerinde Denizli Horozu bulunan kaide hediye etti.