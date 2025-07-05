Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yüzme öğrenen kadınlara verdiği Marmaris gezisi sözü yerine getirildi. Kayıhan Yüzme Havuzu’nda yüzme kursuna katılan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla günübirlik Marmaris gezisine çıkarak Ege’nin serin sularıyla buluştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde yola çıkan kadınlar keyifli bir yolculuğun ardından Marmaris sahiline ulaştı. Güneşli ve sıcak havada gerçekleştirilen gezi boyunca kursiyerler hem yüzme pratiklerini doğal ortamda geliştirme fırsatı buldu hem de denizin tadını doyasıya çıkardı.

Kadınlardan Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür

Kadınların büyük bir bölümü hayatlarında ilk kez denizi gördüklerini ifade ederken, kimi kursiyerler için ise bu gezi çocukluk hayallerinin gerçekleşmesi anlamına geldi. Sahilde birbirlerine destek olarak yüzen kadınlar, özgüvenlerini artıran bu deneyim sayesinde hem yeni bir beceri kazandıklarını hem de sosyal yönden kendilerini geliştirdiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür etti.