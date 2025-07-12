Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda üretimi desteklemeye yönelik başlattığı Mazot Desteği Projesi kapsamında Honaz ilçesindeki çiftçilere yakıt desteği sağlandı. İlçede düzenlenen teslim töreninde 504 üreticiye toplam 27 bin 460 litre mazot desteği verildi.DENİZLİ (İGFA) - Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Honaz İlçe Başkanı Ramazan Güngördü, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ve çok sayıda üretici katıldı. Törende konuşan Başkan Çavuşoğlu, “Üretimden kopmayan, toprağına sahip çıkan her çiftçimiz bu ülkenin temel direğidir. Artan maliyetlerin altında ezilen üreticilerimize destek olmak bizim görevimizdir. Bugün burada sadece mazot değil, aynı zamanda dayanışma, emek ve gelecek için umut veriyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Toprağın bereketine, çiftçimizin emeğine inanıyoruz”

Başkan Çavuşoğlu, “Biz, üretimin gücüne, toprağın bereketine ve çiftçimizin emeğine inanıyoruz. Bu destek, sadece mazot değil, aynı zamanda çiftçimizin omzuna bir el, yüreğine bir güvendir. Çiftçimizin eli toprağa değiyorsa, traktörlerin sesi ovada yankılanıyorsa, sofralarımıza bereket geliyorsa işte o zaman doğru yoldayız demektir” ifadelerini kullandı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise, “Ne istersek Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda. Başkanımızla birlikte güzel işler yapıyoruz. Başkan Çavuşoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çavuşoğlu ilk mazotu kendi elleriyle koydu

Mazot desteği töreninde Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, çiftçilere verdiği önemi ve desteği yalnızca sözle değil, fiilen de ortaya koydu. Traktöre binerek çiftçilerle birlikte yakıt istasyonuna giden Başkan Çavuşoğlu, üreticilerin depolarına ilk mazotu kendi elleriyle koydu.