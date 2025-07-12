Yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi, üstün performansıyla gönüllerde taht kurmayı başardı. Son 1 yılda yemek ulaştırdığı kişi sayısını 68 kat artıran Aşevi, kısa süre içinde hizmet rekoruna imza attı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğü, yerel seçimlerin hemen ardından yeni bir yapılanmaya girerek, aşçı, destek ve dağıtım personeli olmak üzere toplam 26 çalışanı ile hizmet vermeye başladı. Hizmetlerine Temmuz 2024'te başlayan Aşevi, ilk etapta kent merkezindeki yaşlı, hasta, engelli ve ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşarak, 17 ailenin sofrasına günde 2 öğün sıcak yemek götürdü.

Yoğun çalışmasıyla bu rakamı her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi Aşevi, 1 yıl içinde hizmet verdiği hane sayısını yaklaşık 700’e, kişi sayısını 1500’e çıkardı. Son 1 yılda hizmet verdiği kişi sayısını 68 kattan fazla artıran Aşevi, gösterdiği üstün performansıyla farklı bir hizmet rekoruna imza attı.