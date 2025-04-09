Denizli’nin Serinhisar ilçesinde uzun süredir yaşanan su sıkıntısı, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kapsamlı içme suyu hattı projesiyle sona erdi. Proje kapsamında ilçeye 11,8 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşendi.DENİZLİ (İGFA) - Mevsimsel yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle mevcut içme suyu kaynaklarının debisinin düşmesi sonucu Serinhisar’da susuzluk yaşandığını tespit eden DESKİ ekipleri, çözüm için harekete geçti.

Acıpayam’ın Ovayurt Mahallesi’nde açılan ve saniyede 30 litre su kapasitesine sahip sondaj kuyusu sayesinde ilçeye kesintisiz su temini sağlandı. Bu kuyudan elde edilen su, TÜRKAK akreditasyonuna sahip DENÇEV laboratuvarlarında analiz edilerek içme suyu standartlarına uygunluğu onaylandı.

Yeni kaynaktan Serinhisar merkezdeki içme suyu depolarına 355 mm çapında, 11,8 kilometre uzunluğunda polietilen borularla içme suyu hattı döşendi. Proje, bölge halkına sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyu ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, bölgeye katkı sağlaması beklenen yeni bir içme suyu sondajı da projeye ek olarak planlanıyor.

MUHTARLARDAN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR MESAJI

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Fatma Kocabey, su sıkıntısının özellikle yaz aylarında büyük sorunlara neden olduğunu belirterek, “Bölgemde çok fazla hayvancılık yapan var. Geçen yaz döneminde çok zorlandık. Bu projeyle artık su sıkıntısı yaşamayacağız. Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na çok teşekkür ederim” dedi. Yenice Mahalle Muhtarı Muhammed Çetin de Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “Geçmiş yıllarda büyük su sıkıntıları yaşadık. Durumu Bülent Başkanımıza ilettik, sağ olsun canla başla mücadele etti. Mahallemiz ve ilçemiz adına kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Serinhisar halkı ise tamamlanan bu projeyle birlikte artık temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.