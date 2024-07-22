6 Şubat depremleriyle ağır hasar alan şehirlerden biri olan Malatya normalleşme yönünde büyük bir adım atarak bölgedeki diğer şehirlere öncülük ediyor.MALATYA (İGFA) - Normalleşme adımı olarak planlanan ve bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nde ilk gününden itibaren Malatyalı vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlanırken, aynı zamanda ses sanatçılarının konserleriyle coşku dolu anlar yaşandı. Kayısı Festivali geçtiğimiz yıl deprem sebebi ile yapılmamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 26’ncısı yapılan Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali dolu dolu geçti.

Festival kapsamında ‘Çiçekten Sofraya Altın Meyve’ fotoğraf sergisi, Kayısı: Fırsatlar ve Riskler paneli, En İyi Yaş Kayısı Yarışması, ‘Dünden Bugüne Kayısı Festivali’ fotoğraf sergisi, Dağ Bisikleti Yarışması, Kayısılı Pasta ve Tatlıları Yarışması ve festivallerimizin unutulmaz hatıra yayınlarından Mişmiş Gazetesi de 26. Kayısı Festivali kapsamında yayınlandı.

19-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan 26’ncı Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında ilk olarak Kapalı Çarşı önünden başlayıp, eski Öğretmenevinde son bulan Kortej yürüyüşü yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken aynı zamanda Malatya’nın bütün kesim ve kesitlerinin, bütün renklerinin bir araya geldiği kortej yürüyüşü renkli görüntülere de sahne oldu.

‘MALATYA’MIZIN DA NORMALLEŞMEYE İHTİYACI VAR’

Festivalde, Devletin deprem bölgesine hiçbir kısıtlama yapmadan kaynaklarını aktardığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “ Cumhurbaşkanımız ve siz bu kardeşinize, abinize güvendiniz.Bizlerde bu güvene layık olacağız. Hiç tereddüttünüz olmasın. Sizler sabırla bizler de aşırı gayretle bu durumun üstesinden geleceğiz. Malatya’mız ayağa kalkacaktır hiç tereddüttünüz olmasın. Depremden dolayı bir fiziki enkaz var ama Malatya’mızın da normalleşmeye ihtiyacı var. Elbette ki bunu her alanda yapacağız. Gençlerimizin ve bizlerin normalleşmeye ihtiyaçları olduklarını gördük. Biz de 26’ıncı Kayısı Festivali’ni fırsat bilerek, ‘bu işe kapı aralayalım’ dedik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile görüştük, ‘Malatya’mızın normalleşmeye ihtiyacı var, bir festival düzenlemek istiyoruz’ dedik. Sağ olsun bakanlığımız bizlere katkı sundular. Bundan dolayı da Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve bakanlığımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler coşkulu dakikalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

KONSERLERVATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikler kapsamında hafta sonu Büyükşehir Belediyesi arka alanında sahne alan sanatçı Oğuzhan Koç, Malatyalı hayranlarıyla buluştu. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren sanatçı Oğuzhan Koç’a Malatyalı gençler eşlik ettiler. Ayrıca Pazar akşamı da Elif Buse Doğan ile başlayan ve ardından sanatçı Alişan’ın Büyükşehir Belediye binası arkasında sahne aldıkları konserlerle Malatyalı müzikseverler, unutulmaz bir gece yaşadılar.

26’ncısı gerçekleştirilen Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında etkinliklere 200 bin kişilik katılım oldu.