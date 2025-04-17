Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 binden fazla köy evinin tamamlanarak teslim edildiği Kahramanmaraş’tan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Köy evlerimizi gören hayran kalıyor" dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından 11 ilde bir yandan şehir merkezlerinde yeni konutları inşa ederken, köylerde de köy evlerinin yapımını tamamlanıyor.

11 İLDE 61 BİN 939 KÖY EVİ TESLİM EDİLECEK

Bakanlık, asrın felaketinin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bugüne kadar 32 bin 260 köy evin tamamlandığı deprem bölgesinde 2025 yılı sonunda ise 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Kahramanmaraş’ta 10 bin 180 köy evi tamamlanırken, sayının yıl sonunda 13 bin 814’e yükseleceği bildirildi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türkoğlu ilçesinde ise bin 392 köy evi inşaatı devam ettiği ve ilçeye bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde de 63 konuttan 53’ü tamamlanıp teslim edildiği vurgulandı.

????Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. ????Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu... Burası Kahramanmaraş Türkoğlu ⬇️ pic.twitter.com/hHuXRSrk5V— Murat KURUM (@murat_kurum) April 17, 2025

BAKAN KURUM: KÖY EVLERİMİZİ GÖREN HAYRAN KALIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından Kadıoğluçiftliği Mahallesi’ndeki köy evlerinden görüntüler paylaştı.

Bakan Kurum, “Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu…” ifadelerini kullandı.