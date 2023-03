Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketiyle yıkıma uğrayan şehirlerde depremzedeleri farklı şehirlerde iftar ve sahur sofralarında misafir ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilk andan bu yana deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor.

Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla yaraların sarılması için görevlendirilen ekipler depremi yaşayan şehirlerde gündüz-gece, uykusuz ve mesai saati gözetmeden gayret gösteriyor. 11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte hizmetleri iftar ve sahur saatlerine yönelik hazırlayan ekipler vatandaşlara sıcak aş hizmeti vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan şehirlerarasında bir hizmet köprüsü kuran Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi ve diğer birimlerden ekipler vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor. Büyükşehir’in mübarek ayın ilk gününden itibaren kurulmaya başlanan iftar ve sahur sofralarında her gün yüzlerce kişi misafir ediliyor.

AŞEVLERİ KURULUYOR

Bölgede farklı noktalarda Aşevi alanları oluşturan ekipler her gün kazanlarda sıcak yemek pişirip depremzedelere sunuyor. Büyükşehir’in kurduğu sofraların misafiri olan depremzede vatandaşlar ise büyük bir memnuniyet gösteriyor. Her çeşidin bulunduğu Büyükşehir’in sunduğu yemekler Ramazan ayının sonuna kadar bu şehirlerde iftar ve sahur saatlerinde depremzedelerle buluşturulacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “İnancımıza göre komşumuzun ihtiyaçları bizler için önceliktir. Bu yüzden kardeş şehir olarak nitelendirdiğimiz deprem şehirlerinde paylaşmanın, birlikteliğin ayı olan Ramazan’da her gün sofralar kuruyoruz. Oruçlarımızı birlikte açıyor, sahurlarımızı sıcak bir çay eşliğinde birlikte yapıyoruz. Onların her an yanında olmayı, bayrama birlikte kavuşmayı diliyoruz. Yaraları kol kola, omuz omuza hep birlikte saracağız” denildi.