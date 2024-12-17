Deprem illerindeki çocukların eğitimde fırsat eşitliğine ulaşmasını hedefleyen “Sosyal Etki Zirvesi’24” organizasyonu kapsamında önemli bir dayanışma örneği sergilendi.ADIYAMAN (İGFA) - ARYA Yatırım Platformu ve Sosyal Fabrika’nın kurucusu girişimci Münteha Adalı’nın öncülüğünde, “Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz” mottosuyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılara yapılan “Kitabını Kap Gel” çağrısı büyük yankı buldu. Toplanan kitapların bir kısmı Adıyaman Gümüşkaya Ortaokulu’na teslim edildi.

Zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Münteha Adalı, projenin çocukların eğitimde eşitliğe bir adım daha yaklaşmasını sağladığını belirtti.

“Sadece kadın ve girişimci olmak yetmez; hayatı paylaşmak lazım" diyen Adalı, "Zirveye katılan girişimci kadınlar ve sponsorlarımızla birlikte ‘Kitabını Kap Gel’ sloganıyla başlattığımız bu projede, deprem bölgesindeki çocukların ihtiyaçlarını yakından takip eden Ülkem Okuyor Derneği ile iş birliği yaptık. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ildeki 12 okulumuzun kütüphanelerine 10 binden fazla kitap bağışladık. Çocukların kitaplarla buluşması ve yüzlerindeki gülümseme bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu.” dedi.

“OKUMAK HER ÇOCUĞUN HAKKI”

Projenin önemine vurgu yapan Adalı, çağrıya kulak veren tüm destekçilere teşekkür ederek, "Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için sivil toplum kuruluşları, dernekler, üniversiteler ve iş dünyası temsilcilerinin katkıları çok değerli. Ülkem Okuyor Derneği ile daha fazla okula ve daha fazla çocuğa kitap ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul ise derneğin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

“Kurulduğumuz günden bu yana 22 kütüphane açtık, 4 afetzede aileye yuva sağladık. Münteha Adalı’nın liderliğinde düzenlenen Sosyal Etki Zirvesi’nde toplamda 10 binden fazla kitap toplandı. Bu kitapların bir kısmı Adıyaman Gümüşkaya Ortaokulu’na, bir kısmı ise Hatay’daki kütüphanelerimize teslim edildi. Depremden etkilenen 80 çocuğumuza yaşlarına uygun kitaplar paketlenip hediye edildi.”

“KİTAPSIZ ÇOCUK KALMASIN”

Ertuğrul, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, önceliklerinin kitaba ulaşamayan çocuklar için eşitsizliklerden eşitlik oluşturmak olduğunu kaydetti. Ertuğrul, "Son çocuk ‘Kitap ihtiyacım kalmadı’ diyene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Adıyaman Gümüşkaya Ortaokulu Müdürü İsmail Yaylagül okullarına yapılan kitap bağışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

10 İLDE 12 KÜTÜPHANE KURULDU

Bu arada depremden etkilenen illerde gerçekleştirilen bu anlamlı projeyle birlikte çocukların eğitim hayatlarına önemli bir katkı sağlandı.

Proje kapsamında toplanan kitaplar, çocukların yüzünü güldürmeye ve umut olmaya devam ediyor.