Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Darüşşafaka, bine yakın öğrencisiyle yeni ders yılının açılışını yaparken, bu yıl Darüşşafaka’ya başlayan 104’ü deprem bölgesinden 225 yeni öğrenci için de ilk ders zili çaldı.ANKARA (İGFA) - Darüşşafaka, Türkiye’nin her köşesinden 1.000’e yakın öğrenciyle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını 11 Eylül Pazartesi günü Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törenle açtı.

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından bölgeden 100 öğrenci alacağını açıklayan Darüşşafaka, kamuoyuna verdiği sözü tuttu.

Bu yıl Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na başlayan 104’ü deprem bölgesinden olmak üzere toplam 225 öğrenci de Darüşşafaka’daki 8 yıllık ücretsiz ve yatılı eğitim yolculuğuna başladı.

EĞİTİM DESTEĞİ İLE KONTENJANINI DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ARTIRDI

“Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla tam 160 yıldır faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka olarak bu yıl depremden etkilenen çocuklarımıza iyi bir eğitim imkânı sağlamak için kontenjanımızı artırdık. Her yıl aldığımız ortalama 120 öğrenciye ek olarak, bu yıl deprem bölgesinden de 104 çocuğumuza şefkat yuvamızın kapılarını açtık. Bunun yanı sıra 21 Mayıs’ta yaptığımız sınavımıza katılan ancak Okulumuzda eğitim hakkı elde edemeyen yine deprem bölgesinden 100 öğrenciye de burs ve uzaktan eğitim desteği vermeyi planlıyoruz. Böylelikle çocuklarımız eğitimlerini bulundukları illerde Cemiyetimizin desteğiyle sürdürecekler.” bilgisini verdi.

Gelecek yıl de deprem bölgesindeki çocuklar için ek kontenjan oluşturma hedefiyle kapasite artırımına yönelik “Eğitim Bizden, Yuva Sizden” kampanyasını başlattıklarını belirten Oğuz Güleç, “Güzel ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından Darüşşafaka olarak üzerimize düşeni yaptık ve deprem bölgesinden 104 çocuğa, Okulumuzda 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı nitelikli eğitim hakkı sağladık. Gelecek sene de yine deprem bölgesinden çocuklarımıza kontenjan oluşturacağız. Bu sebeple Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın okul ve yurt binalarını yeniden inşa ederek, kapasitelerini artırmayı ve bilgi çağının kampüsünü ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Böylelikle çağdaş ve eşitlikçi eğitim anlayışımızı daha fazla çocuğa ulaştırarak onların geleceğine dokunabileceğiz. Kampanyamızla, çocuklarımızın yarınlarına ışık olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.