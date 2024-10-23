6 Şubat depreminde ağır hasar alan Hatay’ın bir ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokula, Herkese Kitap Vakfı iş birliğiyle kütüphane kurarak bölgeye verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.İSTANBUL (İGFA) - Köklü ilaç ve kimya şirketi olan Merck, içinde bulunduğu topluma katkıda bulunmanın sosyal sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket ediyor. Merck, ülkemizde 6 Şubat 2023’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında, global olarak şirket çalışanlarının ve Merck Ailesi Vakfı’nın katkılarıyla UNICEF’e bölgede kullanılmak üzere bağışta bulundu. Deprem sonrasında, Merck Türkiye yetkili kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde bölgeye insani yardım desteği ve depremzede öğrencilere burs imkanları sundu.

Bu kapsamda, TEV (Türk Eğitim Vakfı) iş birliğiyle oluşturulan “Merck Türkiye 25.yıl Burs Fonu” ile 25 kadın Tıp Fakültesi öğrencisine mezuniyetlerine kadar sürecek burs imkanı sağlandı. Deprem bölgesine verilen destekler, şirket çalışanlarının, Kahramanmaraş’ta bir çadırkenti ziyaret ederek çocuklarla oyun atölyesi gerçekleştirmeleri ve bu çadırkentteki çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamalarıyla devam etti.

Son olarak da Merck Türkiye, Hatay’ın bir ilçesinde depremden etkilenen ilkokul ve ortaokulda kütüphane kurarak bölgeye ve eğitime destek vermeyi sürdürdü. Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek ve ihtiyacı olan herkesin eşit şartlarda kitaba kavuşmalarını sağlamak amacıyla kurulan Herkese Kitap Vakfı’nın ‘Elele’ projesi kapsamında Merck Türkiye’nin açtığı kütüphaneye, şirket çalışanları da kitap bağışıyla destek oldular.