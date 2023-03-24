Meteoroloji, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege’de 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.