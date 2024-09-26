Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketinden etkilenen kentlerin başında gelen Kahramanmaraş ve Adıyaman’a desteklerini hız kesmeden sürdürüyor.BURSA (İGFA) -Yaşanan büyük afetin izlerini sarmak için büyük çaba sarf eden Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesindeki illere yardımlarına devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat’ta büyük kayıpları olan Adıyaman ve Elbistan Belediyelerine bölgenin ihtiyacı olan çocuk oyun grubu, çöp konteyneri, hayvan barınağında kullanılmak üzere kuru mama ile çeşitli malzeme desteğinde bulundu. Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan vatandaşlar için ücretsiz internet noktası hizmeti oluşturmuş, bu hizmetten de onbinlerce yurttaş faydalanmıştı.

Osmangazi Belediyesi’nin Adıyaman’a yaptığı yardımlardan sonra Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Deprem bölgesine yardımlarının her zaman devam edeceğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Ülkemiz 6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadı. Bu felaketten 11 tane ilimiz etkilendi. Çok sayıda insanımızı bu büyük felakette kaybettik. Acısı hala yüreğimizde. Osmangazi Belediyesi olarak yaşanan büyük afetin yaralarını sarmak için yardımlarımızı sürekli gönderiyoruz. İnşallah depremin yaşandığı bölgelerdeki illerimiz yaralarını hep birlikte sararak eski güzel günlerine dönmelerini sağlayacağız” dedi.