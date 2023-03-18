Adana Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle; Adana Deprem Eylem Planı Çalışmaları kapsamında düzenlenen Bilimin Rehberliğinde Depreme Dayanıklı Kent Paneli Hilton SA’da yapıldı.ADANA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın açılış konuşmalarını yaptığı panelde Prof. Dr. H. Tarık Şengül-Moderatör, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Bahar Yetiş, Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Murat Şeker, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Süleyman Pampal sunum yaptı.

DEPREME DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURACAĞIZ

Açılışta söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin bir an bile akıllardan çıkarılmaması gerektiğini, bu yüzden depreme dirençli kentler oluşturmak gerektiğini belirtti. Başkan Zeydan Karalar, “Deprem olduktan çok kısa süre sonra bütün gücümüzle enkaz başında ve halkımızın yanındaydık. Önümüzdeki süreçte olabilecek depremlerin yarattığı yıkıma karşı mücadeleyi şimdiden başlattık. İstanbul’un da bu konudaki bilgi birikiminden yararlanarak, bilimin öncülüğünde, bilim insanlarımızla birlikte depreme dirençli kentler oluşturmak için harekete geçtik. Adana’da şu ana kadar yapılan incelemelerde 950 kadar ağır hasarlı, 2000’e yakın da orta hasarlı bina tespit edildi. Orta hasarlı binaların nasıl güçlendirileceğine dair yol haritası çıkarılacak. Bugün bize destek veren başta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve bilim insanlarımız olmak üzere, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Halkımızın bundan sonra acı çekmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, depremde Adana’nın lojistik kent haline geldiğini ve havalimanına 500 civarında uçak indiğini belirterek, Adana Havalimanının kapatılmaması çağrısını yineledi.

BÜYÜK BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depreme dirençli şehirler yaratmak için, vazgeçmemek üzere ve bilimin ışığında büyük bir seferberlik başlattıklarını ifade ederek, ortak aklı İstanbul’a, Adana’ya ve diğer şehirlere rehber etmek için çalıştıklarını anlattı.

DEPREMİ ENGELEMEK MÜMKÜN DEĞİL AMA DAYANIKLI KENTLER OLUŞTURMAK MÜMKÜN

Başkan Ekrem İmamoğlu, “13 milyon insanın bulunduğu bir coğrafyada büyük acılar yaşadık ve yaşıyoruz. 40 gündür ayaktayız. Bir dahaki depremin bu denli yıkım ve acı yaşatmaması için sorunun temelini tespit edip, sağlam bir yolculuğa başlamalıyız. Zeydan Başkan hem Adana’nın yaralarını sarmak hem de çevre illere yardım etmek için çalışıyor. Biz de vazifemiz ve sorumluluğumuz olduğu için bölgedeydik. Bütün kurumlarımızla destek verdik. Yaraları sarıp, acıları paylaşacağız. Mağduriyete izin vermeyeceğiz. Ama Zeydan Başkanın ve benim sorumluluklarımız burada bitmiyor. Depremle ilgili vatandaşlarımızın kaygılarına gerçekçi şekilde yanıt vermek ve seferberlik başlatmak zorundayız. Kimsenin, toplumun içinde bulunduğu durumdan yararlanmasına için vermeyeceğiz. Türkiye’de 6 ve 7 şiddetinde depremler olacak ve bunu engellemek mümkün değil ama dayanıklı kentler oluşturmak mümkün. 99 depreminden gerekli dersleri çıkarıp, yapmamız gerekenleri hayata geçirseydik, bugün bu kadar yıkıma uğramayacak, bu denli acı yaşamayacaktık. Bundan sonrası için gerekeni yapacağımıza söz veriyorum. Yarınlarda çocuklarımızın ve gençlerimizin yıkım yaşamaması için harekete geçmeliyiz. Elbette bu sadece iki belediye başkanının mücadelesiyle olmaz. Ülkenin bütün kurum ve kuruluşları, sivil toplumu ve vatandaşları da sürece dahil ederek çalışmalıyız.

Depremler ve afetler bizlere diz çöktüremeyecek. Sorunları mevcut akıl çözemez ama biz çözeriz. Zeydan Başkanımızla, sorunlarla yüzleşip, bilimin ışığında çözülmesi için buradayız. Gerekirse binaları güçlendireceğiz, gerekirse yıkıp yeniden yapacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panel gerçekleştirildi. Bilim insanları Adana’nın ve ülkenin genel deprem haritasını paylaştı, olası depremlerle ilgili bilgi verdi, binaların güçlendirilmesi konusunda veri paylaştı.