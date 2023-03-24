Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları ile yeni Devlet Hastanesi'nin temelleri İskenderun'da düzenlenen törenle attı. 'Deprem turistleri' olarak nitelendirdiği muhalefeti deprem bölgelerinde görmediğini belirten Erdoğan, bu kesimin terör örgütüyle kucak kucağa seçime yürüdüğünü anlattı.HATAY (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri'nin temel atma töreninde konuştu.

DEPREM TURİSTLERİ...

İskenderun Yeni Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen törende muhalefet belediyelerini deprem bölgelerinde hiç göremediklerini belirten Erdoğan, muhalefeti 'deprem turistleri' olarak nitelendirdi. "Keşke bunun yerine ellerindeki imkanları, yardım faaliyetleri sürdürerek depremzedeler için kullansalar gönülleri alabilselerdi" diyen Erdoğan, ana muhalefetin 11 Büyükşehir Belediyesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu belediyeler nerede? Buralara uğradı mı?" diye sordu.

"Biz görevimimizi yaparak sizlere verdiğimiz sözü yerine getirecek ve deprem şehirlerimizi bir yılda konutları teslim edeceğiz" diyen Erdoğan, "Biz bunu Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Kütahya'da yaptık mı? Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü nasıl tuttuysak, kayıpları telafi ettiysek bu defa da aynısını yapacağız. Hiç kimse endişe tereddüte kapılmasın. Biz burası CHP'li demedik. Onlarda bizim vatanımız, vatandaşımız dedik. Tek yapamayacağımız şey, ölenleri geri getirmek. Onun dışında her şeyi beraberlikle ve ortak hedeflerle yaparız" diye konuştu.

Hatay'da 3 bin 122 konutla birlikte 22 bin 467 konutun inşası fiilen başlandığını belirten Erdoğan, 319 bin Konut, toplamda 650 bin konut yaparak şehir merkezlerini yerinde dönüştürerek insanlarımıza sağlam güvenli huzurlu yuva ve iş yerleri kazandıracaklarını söyledi.

https://youtu.be/HjUaQ3hnE9o

"YIKILAN HER ŞEYİ DAHA İYİSİYLE YENİDEN YAPACAĞIZ"

"Hamdolsun bugüne kadar milletimize mahçup olmadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanlarda bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan da olmadık. Geçici barınma merkezlerinin kurulumunu sürdürüyoruz. Mayıs ayına kadar bölge genelinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirmektir. Çadır dağıtımı kesintisiz sürüyor. Sanayi kuruluşlarımız üretime devam ediyor. Tüm bunlar depremin ardından diğer şehirlere giden hemşehrilerimizin dönüşünü de hızlandırıyor. Tarih boyunca nice badireleri atlatmış Hatay'a teslim olmak yakışmaz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Yıkılan her şeyi daha iyisiyle yeniden yapacağız" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE KUCAK KUCAĞA YÜRÜYENLERE DERSİNİ VERİN"

Deprem, sel gibi tabi afetler yüklerini artırmakla birlikte bu hedeften vazgeçiremeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'a hazır mıyız?" diye sorarak, "14 Mayıs'a inşallah şu terör örgütüyle kucak kucağa el ele yürüyenlere gereken dersi vermeye hazır mıyız? Yavruları anne kucağından alıp Kandil'e kaçıranlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Diyarbakır annelerini unutmamanızı istiyorum. Bize güvenmenizi, yanımızda yer almanızı istiyorum" dedi.

Daha sonra canlı noktalara bağlanarak inşaat alanlarına ilişkin ilk temellerin atımını dualarla yaptı.