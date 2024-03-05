Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, yerel bir televizyona konuk oldu. Kurtuluş, deprem projelerini anlattığı esnada Darıca’da da hissedilen bir deprem meydana geldi.KOCAELİ (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, yerel bir televizyonun konuğu oldu. Kurtuluş yayında deprem projelerinden bahsederken Çanakkele merkezli Darıca’da da hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Katıldığı yerel bir televizyon kanalında ilk olarak kendini tanıtarak başlayan Kurtuluş, programın ilerleyen bölümünde deprem projelerini anlatmaya başladı. 1900 ve 2013 yılları arasında meydana gelen depremlerin haritasını gösteren Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş şunları söyledi: “Biz millet olarak bu haritayı ezberledik. Beklenen bir İstanbul depremi var. Şu an jeotermal kaynaklar Türkiye genelinde dağılmış. Bu kaynaklar depremden 2 ya da 3 gün önce semptom veriyor. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden önce Kahramanmaraş’ta bulunan Kuşkayası Dağı’ndan su buharı çıkmış. Bu bir semptom. Bunun üzerine gidilseydi, bir acil eylem planı çalışılsaydı, bizim vatandaşlarımız erken uyarı sistemi ile en azından tahliye edilebilirdi. Biz tahliye planlarımızı da ilçeler ve mahalleler bazında hazırladık. Tahliye planlarımız hazır. Bizim önceliğimiz vatandaşın can güvenliği.

DOĞAL OLAYLAR DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR

Yine deprem öncesinde dikkat edilmesi gerekenler; su sıcaklığı artışı, gaz çıkışları, bulanıklaşma, suyun debisinde değişim ve yeni sıcak su kaynakları… 1999 yılında meydana gelen depremde de Yalova’da yeni sıcak su kaynakları çıktı. Aslında doğal olaylar semptom uyarılar. Bunu deprem uzmanlarımız daha iyi bilir. Bizim Kocaeli Büyükşehir Belediye Adayımız Prof. Dr. Doğan Aydal hocamız da deprem uzmanı. Jeoloji uzmanı kendisi. Kocaeli’nin başına gelmiş geçmiş en büyük nimet bence. Çünkü biz bir deprem şehriyiz.”