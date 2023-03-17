Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde “Asrın Felaketinin Sebep ve Sonuçlarıyla Analizi” adı altında bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide, depremin toplum üzerinde yarattığı travmayla baş etmenin yolları konuşuldu.BALIKESİR (İGFA) - Meydana geldiği 11 ilin yanı sıra tüm ülkeyi psikolojik olarak derinden etkileyen deprem felaketinin, toplumda yarattığı travmayla baş edilmesine yardımcı olabilmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde bir program gerçekleştirildi. Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi’nin ev sahipliği yaptığı program öncesinde Meclis Başkanı Gökmen Karadağ, deprem konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Salih Tozan Kültür Merkezi’nde “Asrın Felaketinin Sebep ve Sonuçlarıyla Analizi” adı altında düzenlenen söyleşide; Eğitimci Yazar Burçak Yüce ile Psikolog, Sosyolog, Yazar Şeyda Betül Kılıç, vatandaşlarla bir araya geldi. “Suyun Önemi ve Farkındalığı” temasıyla konuşmasını gerçekleştiren Burçak Yüce; depremin ne olduğu ile deprem sırasında, öncesinde ve sonrasında yapılacaklar hakkında bilgilendirmede bulundu. Şeyda Betül Kılıç ise “Travmadan Sağlam Çıkmak” konulu konuşmasında hayatta kalma suçluluğuna değinerek bu dönemin nasıl atlatılacağı konusunda bilgiler verdi.

Söyleşinin sonunda izleyicilere imzalı olarak Burçak Yüce’nin “Suyun Yolculuğu” kitabı ile Şeyda Betül Kılıç’ın “Evlilikte Pozitif İletişim” kitabı hediye edildi.