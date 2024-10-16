Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi.ANKARA (İGFA) - Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmaları sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar geldiğini, bu ihbarların 341’i bilgi; 33’ünün ise yardım amaçlı çağrı olduğunu kaydetti.

Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğni belirten Bakan Yerlikaya, "Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" mesajını verdi.

Öte yandan Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle tedbir amacıyla eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1846471992075002072

KIZILAY KRİZ MASASINDAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan Kızılay'dan yapılan açıklamada da Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler dikkatle takip edildiği ve kurulan kriz masasında , tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde görevlerini sürdürdüğünü duyurdu.