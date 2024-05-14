Innovation Campus Programı’nın depremden etkilenen gençler ve kadınlar için özel kontenjan açtığı Kodlama ve Programlama Eğitimi için başvurular başladıİSTANBUL (İGFA) - Samsung Electronics ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen, gençlere geleceği şekillendiren teknolojilerde teknik beceriler ve yetkinlikler kazandırmayı amaçlayan Innovation Campus Programı kapsamında düzenlenecek Kodlama ve Programlama Eğitimi için başvuru süreci başladı.

Program kapsamında açılacak olan Kodlama ve Programlama Sınıfı için başvurular 22 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Eğitim, UNDP’nin SDG AI Lab uzmanları tarafından sunulacak ve eğitim sonrasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı önceleyen proje önerilerinin değerlendirileceği bir hackaton da düzenlenecek.

Innovation Campus Programı’nın Kodlama ve Programlama Eğitimi, Python konseptleri, sıralama algoritmaları, veri görselleştirme ve veri analizi gibi bölümlerden oluşuyor ve eğitim sonunda düzenlenen hackaton etkinliğinde katılımcılardan program boyunca öğrendikleri bilgileri kullanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun alanlarda çözüm öneren bir proje ve bu kapsamda bir yazılım oluşturmaları veya var olan bir yazılımı geliştirmeleri bekleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcı gençler ve kadınlar, kariyer olanaklarını geliştirecek beceri ve yetkinlikler elde etmenin yanında sertifika almaya da hak kazanacak.

Geçen yıl Şubat ayında 11 ili vuran yıkıcı depremlerden etkilenen gençler ve kadınlar için özel kontenjan ayrılan eğitime katılmak isteyen adaylar