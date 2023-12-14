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Albaraka Türk depremden etkilenen esnaf ve KOBİ’lere avantajlı işletme kredisi sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarından Albaraka Türk, uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK ile iş birliği yaparak 2023 yılında meydana gelen depremden etkilenen 11 ildeki esnaf ve KOBİ’lere destek sağlıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, bölgedeki esnaf ve KOBİ’lere iş geliştirme, finansmana erişim, yeni fırsatlar için iş ağları kurma konusunda rehberlik edilmesi hedefleniyor. Öte yandan yine projeyle birlikte bölgedeki ekonomik canlanmaya katkı sağlayarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması da amaçlanıyor. Albaraka Türk, SPARK ile gerçekleştirdiği iş birliğini tamamladıktan sonra da sürdürülebilirlik ve sosyal kalkınma alanlarında benzer faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, “Depremin ardından normalleşme sürecine destek olmak adına sürdürdüğümüz bu proje ile bölgedeki işletmelerin yeniden faaliyete geçmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında; esnaf ve KOBİ’lerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için avantajlı işletme kredisine erişmelerini hedefliyoruz ve toplam 1,1 milyon Euro finansman sağlıyoruz. Şu ana kadar birçok müşterimizin faydalandığı bu proje tamamlandıktan sonra da sürdürülebilirlik ve sosyal kalkınma hedefleri altında faaliyetlerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz.” dedi.