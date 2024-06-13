Staj programında bu yıl Türkiye genelinden 19 ilden, 96 öğrenci, 43 İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (SMD) üyesi ve programı desteleyen mimarlık ofisinde, 1 ay süreyle staj yapacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Serbest Mimarlar Derneği- İstanbulSMD, geçen yıl başlattığı depremlerden etkilenen ve ihtiyaç sahibi, başarılı mimarlık öğrencilerine yönelik bir staj programını bu yıl Türkiye geneline açarak devam ettiriyor.

Staj programında bu yıl Türkiye genelinden 19 ilden, 96 öğrenci, 43 İstanbulSMD üyesi ve programı desteleyen mimarlık ofisinde, 1 ay süreyle staj yapacak. Program kapsamında ayrıca öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamaya yönelik etkinlikler ve geziler de yer alıyor.

“İstanbulSMD Staj Programı” bu yıl, Samet, Stoneline, ve VitrA firmalarının değerli destekleriyle gerçekleşiyor. Programa katılan öğrencilerin konaklama ihtiyaçları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı- IPA’nın değerli destekleriyle karşılanacak. Programı fon bulma gönüllüsü olarak ArchNetwork destekliyor.

Bu yıl Türkiye genelindeki üniversitelerin mimarlık fakültelerine yaptığı açık duyurunun ardından 19 ilden gelen 96 mimarlık öğrencisinin başvurusunu kabul eden İstanbulSMD, üyesi ve programı destekleyen 43 mimarlık ofisinde staj imkanı sağlayacak. Program kapsamında ayrıca, katılan öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak konferans, seminer, sergi gibi etkinlikler, fabrika ve üretim merkezlerine düzenlenecek geziler, İstanbul kenti içinde şehrin mimarisini incelemek, kültür ve sanat etkinliklerini izlemek üzere düzenlenecek geziler de yer almaktadır.