6 Şubat depreminden etkilenen illerde küçükbaş hayvan dağıtımı tamamlandı. 11 ilde 43 bin 317 küçükbaş hayvan, yetiştiricilere teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 6 Şubat'ta yaşanılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve hayvanları telef olan yetiştiricilere yapılan dağıtımların tamamlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’ya sektör adına teşekkür etti.

Yetiştiricilerin telef olan hayvanlarının 12 Mart 2023 tarihli ve 135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ayni olarak karşılandığını belirten TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, “Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca yürütülen çalışmalar sonucunda hayvan dağıtımı süreci 27 Mayıs 2023 itibarıyla başlamış ve bugün itibarıyla bölgede 43 bin 317 baş küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın depremin ilk günlerinde söylediği “Depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı olarak tekrar bedelsiz olarak yerine koyacağız” sözünün bugün gerçekleştiğini ve yetiştiricilerimizin mağduriyetinin giderildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Deprem bölgesindeki tüm yetiştiricilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız” dedi.

Genel Başkan Çelik, hayvanları telef olan yetiştiricilere yapılan bedelsiz hayvan dağıtımının maddi olduğu kadar manevi yönden de çok değerli olduğunu ifade ederek “ Devletimiz hem maddi hem de manevi yönden mağdurun yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki yetiştiricilerimizin telef olan küçükbaş hayvanlarının bedelsiz olarak karşılanarak dağıtımının tamamlanması sektörümüz açısından yaraların sarılması noktasında memnuniyet verici olmuştur. Diğer taraftan bölgenin küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir değere sahip olduğu göz önüne aldığımızda yetiştiricilerin zararlarının telafi edilmesini maddi anlamdan ziyade manevi olarak da çok değerli buluyoruz. Devletimizin yetiştiricinin yanında olması, zararlarını telafi ederek arkanda ben varım yeter ki sen üret demesi psikolojik olarak en önemli manevi desteklerden biridir. Dolayısıyla sadece deprem bölgesi için değil ülkemizin tamamında çiftçilerimize, yetiştiricilerimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve deprem bölgesinde tarımın yeniden ayağa kaldırılması ve bu manada hayvancılığın canlandırılması için aralıksız çalışan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile Bakanlığımız personeline sektörümüz adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz “ dedi.