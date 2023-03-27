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30.03.2023 8. Hafta 12:00 Nurdağı H.E.M S.K - Osmaniye Arena Spor Kulübü 14:00 Güneşin Çocukları GSK- Genç Nesil Bilişim SK

29.03.2023 7. Hafta 13:00 Güneşin Çocukları GSK - Osmaniye Arena Spor Kulübü 17:00 Genç Nesil Bilişim SK - Nurdağı H.E.M S.K

28 Mart 2023 6. Hafta 13:00 Nurdağı H.E.M S.K - Güneşin Çocukları GSK 15:00 Genç Nesil Bilişim SK - Osmaniye Arena Spor Kulübü

Kadınlar 2. Lig A Grubu maç programı şöyle:

Şampiyon Kuşadası Belediyesi oldu

Şampiyon Kuşadası Belediyesi oldu

2. Lig A Grubu'nda yer alan Nurdağı HEM, Osmaniye Arena, Genç Nesil Bilişim, Güneşin Çocukları takımları kalan maçlarını tamamlayacak. Gaziantep Hentbolspor deprem nedeniyle ligden çekilmişti. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar play-off turuna yükselecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Ankara THF Spor Tesislerinde konaklayacak takımlar, grup maçlarını 28, 29 ve 30 Mart'ta yapacakları karşılaşmalar ile tamamlayacak.

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