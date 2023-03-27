Depremden etkilenen Kadınlar 2. Lig A Grubu maçları Ankara'da tamamlanacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen takımların yer aldığı Hentbol Kadınlar 2. Lig A Grubu maçları Ankara'da tamamlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Ankara THF Spor Tesislerinde konaklayacak takımlar, grup maçlarını 28, 29 ve 30 Mart'ta yapacakları karşılaşmalar ile tamamlayacak.

2. Lig A Grubu'nda yer alan Nurdağı HEM, Osmaniye Arena, Genç Nesil Bilişim, Güneşin Çocukları takımları kalan maçlarını tamamlayacak. Gaziantep Hentbolspor deprem nedeniyle ligden çekilmişti. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar play-off turuna yükselecek.

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Kadınlar 2. Lig A Grubu maç programı şöyle:

28 Mart 2023 6. Hafta 13:00   Nurdağı H.E.M S.K -   Güneşin Çocukları GSK
15:00   Genç Nesil Bilişim SK -   Osmaniye Arena Spor Kulübü

29.03.2023 7. Hafta   13:00   Güneşin Çocukları GSK - Osmaniye Arena Spor Kulübü
17:00   Genç Nesil Bilişim SK -  Nurdağı H.E.M S.K

30.03.2023 8. Hafta 12:00   Nurdağı H.E.M S.K -  Osmaniye Arena Spor Kulübü
14:00   Güneşin Çocukları GSK-  Genç Nesil Bilişim SK