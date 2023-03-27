Depremden etkilenen Kadınlar 2. Lig A Grubu maçları Ankara'da tamamlanacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen takımların yer aldığı Hentbol Kadınlar 2. Lig A Grubu maçları Ankara'da tamamlanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Ankara THF Spor Tesislerinde konaklayacak takımlar, grup maçlarını 28, 29 ve 30 Mart'ta yapacakları karşılaşmalar ile tamamlayacak.
2. Lig A Grubu'nda yer alan Nurdağı HEM, Osmaniye Arena, Genç Nesil Bilişim, Güneşin Çocukları takımları kalan maçlarını tamamlayacak. Gaziantep Hentbolspor deprem nedeniyle ligden çekilmişti. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar play-off turuna yükselecek.
Kadınlar 2. Lig A Grubu maç programı şöyle:
28 Mart 2023 6. Hafta
13:00 Nurdağı H.E.M S.K - Güneşin Çocukları GSK
15:00 Genç Nesil Bilişim SK - Osmaniye Arena Spor Kulübü
29.03.2023 7. Hafta
13:00 Güneşin Çocukları GSK - Osmaniye Arena Spor Kulübü
17:00 Genç Nesil Bilişim SK - Nurdağı H.E.M S.K
30.03.2023 8. Hafta
12:00 Nurdağı H.E.M S.K - Osmaniye Arena Spor Kulübü
14:00 Güneşin Çocukları GSK- Genç Nesil Bilişim SK