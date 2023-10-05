Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Antalya Deprem Master Planı Konferansı’ kapsamında kente getirilen deprem simülasyon tırında öğrenciler deprem deneyimi yaşadı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Deprem Master Planı çalışmaları kapsamında deprem bilincini arttırmak ve vatandaşlara deprem anında sergilenmesi gereken doğru davranışları göstermek amacıyla deprem simülasyon tırını kente getirdi. Antalyalılar, 3 -4 Ekim tarihlerinde Karaalioğlu Parkı’nda ücretsiz olarak deprem simülasyon tırını ziyaret edebilecek.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN EĞİTİMİ

Karaalioğlu Parkı’na kurulan deprem simülasyon tırında öğrencilere deprem eğitimi verildi. Afet bilicinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler çök-kapan-tutun tatbikatı yaparak deprem ile ilgili tecrübe kazandı. Daha sonra ise öğrencilere Kocaeli Depremi'nin Sakarya'daki hissedilişi yaşatıldı.

MARMARA DEPREMİ CANLADIRILDI

Deprem Simülasyon Tırının öğrencilere ve yetişkinlere deprem anında yapılması gerekenler hakkında eğitimler verdiğini belirten Jeoloji Mühendisi Ahmet Akyüz, “Evlerde, işyerlerinde ve okullarda hangi önlemleri almalıyız nasıl davranmalıyız bu konularda eğitim veriyoruz. Evdeki gardolap, ayakkabılık, buzdolabı ve kitaplık gibi büyük ve yüksek eşyaları sabitlememiz gerektiğini, deprem çantası hazırlama ve deprem çantasında olması gerekenler hakkında bilgiler verdik. Deprem anında hayati önem taşıyan “çök-kapan-tutun” yöntemini gösterdik. Son olarak da 1999 yılında gerçekleşen Marmara depremindeki gibi 6.5 -7 şiddetinde bir sarsıntı yaşatıldı” diye konuştu.

SİMÜLASYON ÇOK GERÇEKÇİ

Eğitime katılan 9. sınıf öğrencisi Beyza Bahadır, “Deprem anında neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Çök-kapan-tutun tekniği gösterildi. Deprem acil çantası hazırlanmasını öğrendim. Deprem simülasyonu anında korktum çok sarsıldık, gerçekte olsa ne yapardım diye düşündüm. Akrabalarımız Hatay depremini yaşadılar o yüzden korkutucu ve çok üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.

DEPREM ÇANTAMI BUGÜN HAZIRLAYACAĞIM

Emin Yiğit ise deprem anında neler yapılacağını öğrendiğini dile getirerek, “Deprem sırasında neler yaşanıyor bilmiyordum ama bugün deneyimledim. Gerçekten deprem anı çok panik bir durum, burada bile korkutucu bir sarsıntı yaşadım. Simülasyon tırı beni çok etkiledi. Çok gerçek gibiydi. Bugün hemen ailem için bir deprem çantası hazırlamaya karar verdim” dedi.

EĞİTİM ÇOK FAYDALI OLDU

Tırda deprem anını yaşayan öğrencilerden Doruk Gökçe de “Simülasyon ile depremin ne kadar korkutucu bir şey olduğunu yaşadım. Deprem anında yapmamız gereken çök-kapan-tutun hareketi öğrendik ve uyguladık. Deprem çantasında neler olmalı bunları gösterdiler. Bugün eve gidince bir deprem çantası hazırlamayı düşünüyorum. Eğitim faydalı oldu” diye konuştu.