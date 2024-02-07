Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bodrum Belediyesi tarafından 6 Şubat’ta gerçekleşen büyük felaketin birinci yıl dönümü dolayısıyla Hatay Arsuz’a ziyaret düzenlendi.

MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 5 Şubat Pazartesi Günü Bodrum’dan otobüs kaldırılarak Hatay Arsuz’a gidildi. Vatandaşlar, belediye personelleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma Ekiplerince gerçekleştirilen ziyarette 6 Şubat depremi dolayısıyla bölge halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

6 Şubat sabahı Arsuz’a varan ekip, Bodrum’dan getirilen ihtiyaç malzemelerini Hatay- Arsuz Kardeşlik Kentine teslim etti. Konteyner kentte yaşamını sürdüren vatandaşlar ile görüşen ekip, yaşam koşulları hakkında da bilgiler aldı.

Bodrum ekibi, Arsuz Kaymakamlığında gerçekleşen 6 Şubat Depremzedeleri Anma Programına da katıldı. Törende konuşan Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar Bodrum’a destekleri dolayısıyla teşekkür ederken, “Özellikle Bodrum Belediyesi depremin ilk anından arama kurtarma ile başladı. Temmuzun ortasına kadar lojistikle, personeliyle bize yardım etti. Belediye başkanı, çalışanlar ve tüm Bodrumlulara teşekkür ediyorum” dedi

Hatay- Arsuz Kardeşlik Kenti, 6 Şubat 2023 deprem felaketinin ardından Bodrum Belediyesi tarafından çadır kent olarak kuruldu. Sonrasında vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamını sürdürmesi için konteyner kente dönüştürülen alanda 290 konteynerde 800 deprem mağduru vatandaş yaşamını sürdürüyor.