Bursa Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Berk Akkaş, 4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü’nü yaptığı açıklamayla kutladı.BURSA (İGFA) - Beydağ diyarından Uludağ diyarı evlatlarına teşekkür eden Bursa Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Berk Akkaş, “Her sene kayısılarımızın çiçek açmasıyla beyaza bürünen Malatya’mızda ve Bursa’mızda davulumuz, zurnamız ile birlikte halaylarımız ile kutladığımız bu günü ne yazık ki bu yıl ağıtlarla, derin bir acıyla yaşıyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız ve 10 vilayetimizde acısını hissettiğimiz büyük yıkımdan bu güne içimizin yangını sönmedi. Binlerce canımızı toprağa verirken nicesi Şifa bulsun diye dualar ettik. Kalanlar ise dost ve akrabalarımıza mihman olarak mecburen Malatya’mızdan ayrıldık. Bursa’mıza da birçok hemşehrimiz bu acı ile geldi" dedi.

Depremin ilk gününden bu güne acımızı, gözyaşımızı paylaşan Bursa halkına şükranlarını sunan Başkan Akkaş, "Vali Bey ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tüm İlçe Belediye Başkanlarımız ve Kaymakamlarımız, tüm siyasi partilerimiz, iş insanlarımız, diğer hemşehri ve kültür derneklerimiz, Bursaspor ve diğer takımlarımız, muhtarlarımız; elini taşın altına koyan tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz. Gönül isterdi ki bugün sizlere kayısılar ikram edelim. Malatya’mızın kendine has lezzetleriyle ağzınızı tatlandıralım; birlik halaylarımız ile davul zurna vuralım. Bu yıl olmadı sizlerle paylaşabileceğimiz sadece gözyaşımız oldu. Onu da canı gönülden bizimle paylaştınız. Yaralarımıza merhem olup sarmak için özveri ile emek veren herkesten Mevla razı olsun. Evet, Malatya bir afetle yıkılsa da el birliğiyle yeniden şehrimizi güzel günlerine geri çevireceğiz ve yeniden var edeceğiz. Buna inancımız tam. Bizi bu konuda da yalnız bırakmayacağınıza da güvenimiz tam. Dünya Malatyalılar Günü’nde 4 - 4’lük şehrin güzel insanlarının her birine selam ediyor; göçene rahmet, kalana sabır ve selamet diliyorum” dedi.