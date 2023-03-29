Türkiye’nin en büyük yatırım ve danışmanlık şirketlerinden biri olan Expert’in Kurucu Ortağı Mustafa Bildircin, 2023’te nitelikli arazi yatırımlarının daha da öne çıktığını belirtti. Bildircin, deprem felaketinin konuttan uzaklaşan yatırımcıyı araziye yönelttiğini de söyledi.BALIKESİR (İGFA) - İki yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki nitelikli arazi yatırım fırsatlarını danışanlarına sunan Expert Yatırım ve Danışmanlık, sektördeki ezberleri bozmaya hazırlanıyor.

Arazi yatırımcılığının zor ve uzun vadeli olduğu kanısını, danışanlarına verdikleri sözleşme taahhütlü garantilerle kırdıklarını söyleyen Expert Yatırım ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Mustafa Bildircin, “Expert Yatırım ve Danışmanlık; Balıkesir’in Bandırma ve Gönen ilçelerinde sanayi ve konut imar planındaki arazilere ağırlık vermektedir. Bu bölgeler sahip oldukları konut ve sanayi planları sebebiyle stratejik bir öneme sahip olup yatırımcısına tatmin edici kazanç sağlamaktadır. Evet arazi zor satılabilir bir gayrimenkul çeşididir. Ancak Expert Yatırım ve Danışmanlık olarak biz yatırımcılarımızın sahip olduğu arazilerin tamamı için yatırım tarihinden itibaren en geç 13. ayında satış garantisi veriyoruz. Ayrıca, uzmanlaştığımız bölgenin satış istatistiğine dayanan yıllık bazda minimum %35’lik kâr marjını da taahhüt ediyoruz. Bunu da ticaret hukukunda uzman avukatımızın düzenlediği ve aykırılık durumunda cezai maddeleri de içeren bir sözleşme ile kalıcı hale getiriyoruz” dedi.

DEPREMLE BİRLİKTE ARAZİYE TALEP ARTTI

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insanların konutlara karşı güveninin değiştiğini belirten Bildircin, bu durumun yatırım alışkanlıklarına da yansıdığını söyledi.

Konut yatırımlarının önemli oranda araziye kaymaya başladığını ifade eden Bildircin, bu yöndeki taleplerde ilk sorulanın ise fay hatları ve zemin yapısıyla ilgili sorular olduğunu dile getirdi. Bildircin, “Bizim arazi yatırımlarında verdiğimiz geri satış ve kar oranı garantisi depremin etkisiyle birlikte konuta yatırım yapmaktan vazgeçen kişileri toprak satın almaya teşvik etti. Bizler de bu konuda bize başvuran danışanlarımıza en iyi seçenekleri sunmak için çalışıyoruz. Her bütçeye göre uygun arazi yatırımı yapmak mümkün” diye konuştu.

