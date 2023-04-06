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Hatay’dan 50, Kahramanmaraş’tan 100 köpek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi’ne getirilerek, özel ilgi ve bakıma alındı.

Bayram bağışları Darüşşafakalılara gelecek oluyor

Bayram bağışları Darüşşafakalılara gelecek oluyor

Enkaz altında kalarak kurtarılan, sahiplerini kaybeden ya da deprem kentlerinde bakım evlerinde kalan kedi ve köpeklere Kayseri Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il yıkıma uğrarken, hayvanlar da depremlerden olumsuz etkilendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘dilsiz dostlar’ diye nitelendirdiği tüm sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede hayvanlara ev sahipliği yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Hatay’dan 50, Kahramanmaraş’tan 100 dilsiz dostun bakım ve tedavileri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi’nde gerçekleştiriliyor.

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