Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, farklı kentlerden gelen karikatür ve grafik sanatçıları; Erdemli Hal Kompleksi, Davultepe Öğrenci Yurdu ve Tarsus Berdan Konukevi’nde kalan çocuklara yönelik Çizim Atölyesi gerçekleştirdi. Atölyeye katılan çocuklar boyaların içinde eğlenceli vakit geçirirken, hem sosyalleşme hem de depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşma fırsatı buldu.MERSİN (İGFA) - Etkinlik ile ilgili konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Erdemli de afetzede yurttaşlar için hazırladığı geçici barınma alanında yaklaşık 350 çocuk olduğunu ve çocuklara zaman zaman farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Uzunbağ, “Bu etkinlikleri Büyükşehir’in kendi uzmanlarıyla da yapıyoruz. Ayrıca kendi dallarında başarılı olan sivil toplum kuruluşları ya da sanatçılar bizlere katılıyorlar. Biz de ortak bir işbirliği içerisinde çocuklarımızı hayatta tutmak, sosyal hayata bağlı bırakabilmek, hayatın içinde olabilmeleri için birtakım etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

“Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz”

İstanbul’dan gelen gönüllü sanatçılar ile birlikte Çizim Atölyesi düzenlediklerini belirten Uzunbağ, “Grafiti ve karikatür sanatçıları arkadaşlarımız var. Bir ortaklaşa işbirliği içerisinde afetzede yurttaşlarımızın küçük yavrularını hayata bağlı tutabilmek için bir çalışmamız var” diye konuştu. Çocukların mutluluğunu gözlerinden okuduklarını söyleyen Uzunbağ, “Çok güzel resimler yapıyorlar, karikatürler çiziyorlar. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Vahap Seçer’in talimatıyla her yaş grubuna ayrı ayrı etkinlikler düzenleyerek, insanların deprem psikolojisinden uzaklaşmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla atölye gerçekleştiren gönüllülerden Karikatürist Mümin Durmaz, çocuklarla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Burada birlikte olmaktan çok mutluyuz. Hayatlarına küçük renkler katabileceksek, onlara yeni umutlar, yeni mutluluklar kapıları açabileceksek minik minik güzellikler yolunda, mutlu olacağız” dedi.

“Çocuğun oyun ihtiyacı var ve kâğıt çocuk için bir oyun alanı”

Karikatürist Emrah Ablak ise, “Çocuklarla, resimle ilgili şu yüzden çalışmak istedim; kendim de çocukluğumda çok fazla gezdim babamın işi nedeniyle. Memleketi, arkadaşları bırakıp başka bir yere gidiyorsun, Oraya çabuk alışamıyorsun. Çocuğun oyun ihtiyacı var ve kâğıt çocuk için bir oyun alanı aslında. Çocuklar resim yapmazlar, kâğıdın içinde oyun oynarlar ve onları bir süre dış dünyadan kurtaran bir şey o. Aynı zamanda bir zihin idmanı. Ben de çocuklarla onu yapmaya geldim buraya. Burada depremzede çocuklarımız var ve onların da sıkıntıları var. Bir süre için o sıkıntılı dünyadan kafalarını kurtarmak ve kâğıdın içinde çizgi dünyasında kendi dünyalarını bir an için kurup onları rahatlatacak pratiği onlara öğretmek amacıyla buradayız” ifadelerini kullandı.

“Burada çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz”

Atölyeye katılan miniklerden Elif Ecem Karayer, “Resim yapmak çok güzel. Ev yapıyorum, ağaç yapıyorum. Güzel vakit geçiriyorum” diyerek sevincini paylaşırken, minik Münir Can Şengi ise, “Gemi yapıyorum, ev, ağaç, köprü yapıyorum. Boya yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum” dedi. Hanife Nur İstanbullu adlı minik de, “Burada çok eğleniyoruz. Resim yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum, ayrıca öğretmenlerimiz de çok güzel. Resim yaptım, Hatay’ın düzelmiş halini yaptım. İnşallah yakında Hatay çok renkli olacak yine eskisi gibi. Ben öyle umut ediyorum” diye konuştu.

“Çocuklarımızı depremin etkisinden kaçırmak için bu etkinliğe katıldık”

Atölyeye katılan çocukların ailelerinden Hüseyin Reyhanoğlu ise çocuklarını depremin etkisinden kaçırmak için etkinliğe katıldıklarını belirterek, “Çocuklarımızı depremin etkisinden kaçırmak için biz de bu etkinliğe katıldık. Gelir gelmez çocuklar boya kalemlerini, defterlerini aldılar. Çok eğlendiler; çizdiler, yazdılar. Buradaki emekçi arkadaşlar sağ olsunlar çok ilgilendiler. Önce yüzlerini boyadılar, tabi herkes kendi modelini seçti. Kızım da kedicik oldu. Ara ara Mersin Büyükşehir Belediyesi ve emekçi arkadaşlar bu tür etkinlikleri yapıyor. Acılarımızı bir nebze daha erken sarmamıza neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Çocukları rengarenk dünyayla buluşturan etkinlik Tarsus’ta da gerçekleştirildi

Deprem sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus Berdan Konukevi’nde ağırladığı depremzede ailelerin çocukları için de Çizim Atölyesi düzenlendi. Konukevi önündeki yemyeşil alanda düzenlenen programa, Büyükşehir Gençlik Kampı’nda bulunan bungalov evlerde konaklayan depremzede ailelerin çocukları da katılım gösterdi. Gönüllülerin eşliğinde rengarenk boyalarla gönüllerince çizimler yapan çocuklar, oldukça mutlu anlar yaşadılar.

Çocuğu atölyeye katılan Nurten Polat Yükselmiş, bu tip etkinliklerle mutlu olduklarını belirterek, “Çok mutluyuz şu an, çocuklarımız bu etkinliğe katıldığı için. Yaratıcılıklarının arttığını düşünüyorum. Biraz psikolojik olarak üzülüyorlardı. Bu etkinlik onları daha olumlu bir şekilde etkileyeceğine gördüm. Mutluyuz” dedi.