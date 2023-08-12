Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, son olarak Hatay’da uzuvlarını kaybeden çocukların protez ihtiyacının karşılanması ve tüm rehabilitasyon süreçlerinin yerinde yürütülmesi amacıyla Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi ile bir protokol imzaladıANKARA (İGFA) - 50 yılı aşkın süredir Cerebral Palsy’li bireylere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye, mart ayından bu yana Hatay – Antakya’daki engelli çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçici barınma merkezlerine konumlandırdığı 3 hizmet birimi ve kırsal bölgelerdeki aileleri ziyaret ettiği Mobil Hizmet Aracı ile özel eğitim, fizyoterapi ve psikolojik danışmanlık desteği sağlıyor.

Bölgedeki çalışmalarına ilk günkü hassasiyeti ile devam eden Vakıf, son olarak Hatay’da uzuvlarını kaybeden çocukların protez ihtiyacının karşılanması ve tüm rehabilitasyon süreçlerinin yerinde yürütülmesi amacıyla Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) ile bir protokol imzaladı.