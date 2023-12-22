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İzmit’in Perileri bugün sahasında Ormanspor’u konuk edecek. Karşılaşmada depremzede çocuklar için atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncaklar toplanacakKOCAELİ (İGFA) - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor bu akşam sahasında Ormanspor ile karşılaşacak. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 18:00’da başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun başlattığı kampanya kapsamında depremzede çocuklar için atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncaklar toplanacak. Getirilen hediyeler salonda hazır bulundurulacak kutulara bırakılacak. Bu anlamlı maça katılım yoğun olması bekleniyor.

Bilindiği üzere geçene sezon İzmit Belediyespor-Kırklareli Basket maçının devre arasında vatandaşlar İzmit Belediyesi tarafından başlatılan ‘Haydi Maça, Oyuncaklar Sahaya’ kampanyasına katılarak depremzede çocuklara destek vermek amacıyla sahaya pelüş oyuncaklar atmıştı.