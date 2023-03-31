Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin etkili olduğu şehirlerden gelerek Bursa’daki okullarda eğitim hayatlarını sürdüren çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Bilim Teknoloji Merkezi’ni (BTM) ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan depremin hemen ardından bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehre getirilen afetzedelerin de yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremin etkili olduğu şehirlerden Bursa’ya gelerek eğitim hayatlarını Nilüfer Azizsancar Ortaokulu’nda sürdüren 15 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi ve Demirtaşpaşa MTAL Okulu işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında BTM’yi ziyaret etti. Bursa’nın sembolü olan Hacivat ve Karagöz figürlü ahşap duvar lambası tasarım beceri atölyesine katılan öğrenciler, el becerilerini kullanarak kendi tasarımlarını yaptı.

Hayatlarında ilk defa bilim merkezi gezerek atölye çalışmasına katılan çocuklar, eğlence dolu keyifli bir gün geçirmiş oldu.