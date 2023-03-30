İzmir Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe Kent Konseyi depremzede çocuklara sinema etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA) - Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Güzelbahçe’ye geçici ve temelli yerleşen ailelerle bağlarını güçlendiren Güzelbahçe Belediyesi, bu süreçte depremzedelerin sosyal ve psikolojik anlamda yanında olarak birçok ihtiyacını karşılıyor.

Depremzede ailelerin yaşama yeniden adaptasyon anlamında çocuk sineması etkinliği düzenledi.

Aileleriyle birlikte sinemada keyifli vakit geçirmelerinden son derece mutluluk duyduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Deprem felaketinden bugüne kadar ekiplerimizle birlikte tek yumruk olduk ve depremzede ailelerimiz için çalışıyoruz. Çok zor bir dönemden geçen ailelerimizin yaşadıkları sıkıntıları onlara hissettirmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hem Güzelbahçe’de hem de deprem bölgesinde sorumlu olduğumuz Malatya’da önemli işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe’ye yerleşen ailelerimizin sosyal ve psikolojik anlamda yanında olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz ve Güzelbahçe Kent Konseyi işbirliğiyle depremzede aile ve çocuklarımızın adaptasyon sürecini atlatmaları için sinema etkinliği düzenlendi. Depremzede ailelerimiz için bu tür aktivitelerimiz devam edecek" diye konuştu.