Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu arasında “Yüzyılın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşmak Projesi” ne 5 milyon Amerikan Doları destek sağlayacak protokol imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’te imzalanan protokol törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi katıldı.

12 BİN 338 ENGELLİ DEPREMZEDEYE ÜCRETSİZ DESTEK OLACAK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yaşanan yıkımda uzuv kaybı yaşayan engelli bireylerin ortez protezlerinin masraflarının karşılanması amacıyla imzalanan protokolle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez Protez Uygulama Merkezi’nde protezlerin yapılması ve ücretsiz medikal malzemelerinin teminin sağlanması amaçlanıyor. Yapılacak ortak çalışmayla deprem nedeniyle engelli kalan veya ekipmanını kaybeden 12 bin 338 vatandaş projeden yararlanacak.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje için emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Engelsiz kent, engelsiz dünya için yapılacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. Bu işlerde koordinasyon, verimlilik çok önemli. Bunu başaracağız. Engelsiz kent için bütün arkadaşlarımızla çok fazla çaba sarf ettik. Eğitim, sağlık, istihdam, ulaşılabilirlik 4 ana başlıkta çalıştık. Bu başlıklarda en önemli başlıklardan birisi kurduğumuz merkezdi. Bugün buradaki imzayla beraber birçok engellinin önündeki engel kalkacak, umutlar artacak.”

BAYRAM: GAZİANTEP’İN BU KONUDA YARATTIĞI FARKINDALIĞI BİLİYORUZ

Projeye destek vermek için aracı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ise Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu’nun engelliler alanında birçok çalışmaya destek verdiğini hatırlattı.

Türkiye’de birçok projede çalışmaktan duyulan memnuniyeti aktaran Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan C.Y. Huang da imza töreninde ise “Deprem sonrası kurtarılan birçok kişinin engelli kaldığını öğrendik. Engelli vatandaşların da deprem sonrası ekipmanlarını kaybettiğini fark ettik. Bu durumu yaşayan insanlar için destek vermeye karar verdik. Bu projeyle çeşitli ekipman ihtiyaçları, mekanik ve elektrikli tekerlekli sandalyeler, ortez protezler, mikro işlemcili protezler, hasta yatakları gibi ekipmanlarla yardımcı olmayı umut ediyoruz. Engellilere yönelik yapılan çalışmalarla Başkanımız Fatma Şahin’in isimini çok duyduk ve bu çalışmalar için kendisini takdir ediyoruz" diye konuştu.