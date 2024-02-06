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6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonucu Elbistan'da evi ve işyeri yıkılan kebap ustası Ali Yabancı, depremin birinci yılında yeniden hayat kurduğu Çine'deki işletmesini bugün açmayarak depremde yaşamını yitirenler için ilçe genelinde lokma dağıttı.Express Haber / AYDIN (İGFA) - Deprem sonucu evini ve iş yerini kaybeden Elbistanlı esnaf Ali Yabancı, Aydın Çine ilçesine gelerek kebap salonu açtı. İşletmesini depremin birinci yıl dönümünde bugün kapalı olarak ilan eden Ali Yabancı, ilçe genelinde lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

Depremzede esnaf Ali Yabancı, 6 Şubat depremiyle ilgili duygularını şu şekilde ifade etti: ‘’Yaşadığımız bu acıyı anlatmak bizim için imkânsız. Bu yüzden ne söylersek söyleyelim, yaşadığımız acıyı, sıkıntıları ve en önemlisi kaybettiğimiz insanlarımızı geri getirmeyecek. Evimiz, işletmemiz, memleketimiz yıkıldı. Çok şükür biz şanslıydık ve hayatta kaldık, ancak yüzbinlerce insan göçük altında kaldı. Yeniden hayata tutunmak için buraya yerleştik ve küllerimizden doğmaya çalışıyoruz. Bu acıyı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu yüzden 6 Şubat günü işletmemizi açmayacağız.’’