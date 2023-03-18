Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günleri’ Ankaralıların yoğun ilgisiyle başladı.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraşlı 100 esnaf, ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günleri’ kapsamında ürünlerini Altınpark’taki ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde Ankaralılarla buluşturmaya başladı.

Depremzede esnaf dayanışma günleri kapsamında; antikadan ayakkabıya, baharattan bakır ve gümüşe, çantadan deriye, giyimden kuruyemişe, tatlı-dondurmadan yöresel ürünlere kadar pek çok ürünün satışını gerçekleştiriyor.

17 Mart Cuma günü itibarıyla kapılarını açan Kahramanmaraş Dayanışma Günleri, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

YAVAŞ: “DAYANIŞMANIN PARÇASI OLUN”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda Kahramanmaraş Dayanışma Günlerinin başladığını belirterek, “Ailenizle birlikte gelin, dayanışmanın parçası olun” çağrısında bulundu.

KONAKLAMADAN LOJİSTİĞE HER TÜRLÜ DESTEK ABB’DEN

ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nin A Salonu depremzede esnafın rahatça satış yapabileceği şekilde hazırlanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi; dayanışma günleri kapsamında ürünlerini Ankaralılarla buluşturacak 100 esnafa lojistik desteğin yanı sıra konaklama desteğinde de bulundu.

DEPREMZEDE ESNAFTAN ABB’YE TEŞEKKÜR

ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kahramanmaraş Dayanışma Günleri için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden depremzede esnaf ve onlara destek olmak için alışveriş yapmaya gelen Başkentliler duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Sami Yorulmaz (Esnaf): “Bu dönemde bize uzanan bir el oldular bize uzanan yürek oldular. Bize online siparişler geldi, o siparişlerin içinde duygu, uzanan bir el vardı. Bu duyarlı milletin hepsi elleri öpülesi bir millet… Hepsine teşekkür ederiz. Her uzanan el bizler için değerlidir. Bize burada Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA çalışan ekipleri ve Mansur Bey bize burada güzel bir imkân sağladı. Bütün uzanan eller Maraş’ımız için, deprem bölgesi için gönlümüze serpilen bir su oldu, sağ olsunlar.”

-Ayşe Çelikdelen (Vatandaş): “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bölge esnafı için böyle bir organizasyon düzenlemesini çok beğendim çünkü onların çektiği acıyı biz de çektik.”

-Tuncer Önüklü (Vatandaş): “Çok büyük bir felaket yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de böyle bir organizasyon düzenlemesi de çok iyi olmuş.”

-Numan Köylüoğlu (Vatandaş): “Esnafa destek olmak için biber, patlıcan ve tarhana aldık Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir organizasyon düzenlemesi çok hoşumuza gitti.”

-Aynur Köylüoğlu (Vatandaş): “Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraşlı esnafı buraya getirerek satış yaptırması bizleri çok mutlu etti hem de içimizi rahatlattı. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

-Fethi Yılmaz (Esnaf): ‘”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bizlere destek vermesi bizleri sevindirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.”

-Hasan Sami Aksüek (Esnaf): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey Kahramanmaraş’a ziyarete gelmişti. Kahramanmaraşlı esnaflar olarak bu konu gündeme getirilmişti. O da ‘Hemen fuar organizasyonu yapalım ve Kahramanmaraşlı esnaflarımızı Ankara’da misafir edelim’ dedi. Bu düşüncesinden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Bizim için deprem bölgesinden biraz uzaklaşmak aynı zamanda da deprem sürecinde çalışamadığımız süreci değerlendirme fırsatı oldu. Hepsinden önemlisi bir motivasyon oldu. Bizim için bu teklif çok değerliydi.”

-İbrahim Aksüek (Esnaf): “Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun. Gerçekten çok büyük afet yaşadık. Bu süreçte yaralarımızı sarabilmek için bizlere böyle bir imkânın sunulması bizleri çok mutlu etti. Biz bölgemizde ayakta kaldığımız için şükrediyoruz ama şirketlerimizin de ayakta kalabilmesi için yeni pazar alanlarına ihtiyacımız olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir organizasyon düzenlemesi bizler için de bir umut oldu. Mansur Başkan’ımıza ve görevlilere de teşekkür ediyoruz.”

-Mert Yatalakoğlu (Esnaf): “Öncelikle bizleri buraya getiren, konaklama imkânı sağlayan ve iş yapma fırsatı yaratan Mansur Bey’e teşekkür ediyorum.”

-Burak Görgel (Esnaf): “Ankara Büyükşehir Belediyesi sayesinde yarım kalan hikâyemizi yapma fırsatı bulduk. Çok heyacanlıyız, bütün Ankara’yı fuara bekliyoruz.”

-İdris Yırtıcı (Esnaf): “Bizler için böyle bir organizasyon düzenleyen ve ortam sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Elimizde olan ürünleri fuara getirerek sergilemeye başladık. Ortam çok güzel inşallah güzel geçer diye umuyoruz. İnanın çok güzel bir ilgi var.”