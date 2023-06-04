şletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ olmak üzere OHAL ilan edilen 11 ilde işletmelerin çarklarını tekrar çevirebilmelerine Destek Paketi ile katkı verecek.İSTANBUL (İGFA) - İşletmelerin ihtiyaç duyduğu Bulut Bilişim, Veri Kurtarma-Yedekleme ve Radiolink gibi teknolojik çözümleri en uygun şekilde sunmayı hedefleyen Vodafone Business, işletmelerin altyapı ve yedekleme ihtiyaçlarını, 6 ay ücretsiz, 18 ay indirimli olacak şekilde karşılıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yaşanılan deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

"Sağladığımız Destek Paketi ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ olmak üzere 11 ilimizde deprem felaketinden etkilenen işletmelerin altyapı ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diyen Kestioğlu, "11 ilimizde yer alan işletmeler Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip. İşletmelerin bundan sonraki süreçte elde edeceği verimlilik artışları ve performans kazanımları, ülkemizin ekonomik büyümesi açısından da kritik bir rol oynayacak. Vodafone Business olarak, tüm imkânlarımızı kullanacak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.