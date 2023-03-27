Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta Kırgız çadırlarında hizmet veren Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerlerinin çalışmalarına ilişkin bir video paylaştı.ANKARA (İGFA) - Kendilerine ve çocuklarına eşofman, çanta, pijama, nevresim dikip bölgede çalışan asker ve gönüllü pek çok kişinin kıyafet tadilatını yapan mefruşat kursiyerleri; üreterek, başkalarına yardım ederek kaybettikleri yaşama sevinçlerini geri kazandıklarını belirtti.



Mesajında "Çadır kentlerde açtığımız halk eğitimi kurslarımızla bölgedeki kadınlar hem öğreniyor hem moral buluyor." diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kursiyerlerimiz, tadilattan üretime bölge insanımızın her türlü gereksinimine cevap verirken yaşamın üretimle yeniden canlanmasına da katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/prof_mahmutozer/status/1640264686066073600