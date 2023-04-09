Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından Antalya’da misafir edilen depremzede vatandaşlara iftar yemeği verdi.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dayanışmanın arttığı Ramazan ayında Antalya’da bulunan depremzede vatandaşlar için iftar düzenlendi. Depremzedeler, oruçlarını Gürsu Mahallesi Kapalı Halk Pazarı’nda gerçekleştirilen iftarda açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, iftar programıyla birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday iftarın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederek “Bizlere ciddi bir şekilde destek veren, her türlü arkamızda duran Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ekipleriyle deprem bölgesindeydiler. Antalya’da misafir ettiğimiz depremzedelerin de yanındalar” diye konuştu.