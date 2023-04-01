Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘asrın felaketi’ diye nitelendirilen depremler sonrası kentte misafir edilen depremzede vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen depremzedelere kucak açmaya devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Başkan Büyükkılıç, Vali Vekili Şenol Esmer ile birlikte Kayseri’de misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir ve beraber olmak adına sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nobel Şirketler Grubu tarafından düzenlenen İftar Programı’na katılarak, onlarla birlikte iftarını açtı.

Tek tek masaları dolaşıp, depremzedelerle sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar programında yaptığı konuşmada, “Varsa sorunlarımız dertleşeceğimiz, bu şehirde 50 bin civarında misafirimiz olarak bulunan siz kardeşlerimizi bizlerle bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“YÜREĞİMİZ ORADA ÇARPTI”

Depremin ilk dakikalarından itibaren yüreklerinin deprem bölgesinde çarptığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kahramanmaraş’ımızın hemen yanı başımızda olması, sınır şehrimiz olması vesilesiyle, depremin ilk dakikalarından beri yüreğimiz orada çarptı. Başta valimiz görevlendirildi. Biz de genel sekreter yardımcımızı göndermek suretiyle süreci takip etmeye ve orayla sürekli irtibat halinde olmaya özen gösterdik. Ne gerekiyorsa hepsini temin etme yolunda gayretler gösterdik” diye konuştu.

Büyükkılıç, depremden etkilenen tüm illere yardım ve destek seferberliği başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Adıyaman’ımıza, Malatya’mıza, Kahramanmaraş’ımıza ilçelerle, Hatay’ımıza, Gaziantep’imize, Diyarbakır’ımıza, Şanlıurfa’mıza, Adana’mıza, Elazığ’ımız da dahil, Valiliğimizin, AFAD’ımızın organizasyonuyla bizlerin adeta seferber olduğu süreç ile el ele gönül gönüle vermek suretiyle imkânlarımızı seferber ettik ve o bölgeye yağdırdık. Çok şükür Kayseri’mizin hayırseverliği, Kayseri’mizin insanlarının yardımseverliği her yerde moralimizi yükselten adeta olumlu paylaşımlarla Kayseri’den söz ettiren yaklaşım ile bizleri tabi ki sevdirmiştir. Ama acı büyüktü. Bunun farkındaydık. Ama asrın felaketiydi, bunu gördük.”

“TEK VÜCUT OLDUK”

6 Şubat depremlerinin hemen ardından kamu kurum ve kuruluşları ile deprem bölgelerinde olduklarını kaydeden Büyükkılıç, “Elimizden gelenleri esirgemedik. Mazlum insanların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilk andan itibaren oralarda yer aldık. Şimdi de toparlanma sürecindeyiz. Artık yaralarımızı sarmaya, birbirimizle kenetlenmeye, üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu anlayış içerisinde Kayseri’mizde misafir ettiğimiz siz kardeşlerimiz, on binin üzerinde yavrumuz, 16 bin civarında sağlık alanında hizmet verdiğimiz kardeşlerimiz dâhil olmak üzere tek vücut olduk ve valiliğimizin önderliğinde kurum ve kuruluşlarımızla sizinle birlikte olduk” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, depremlerden etkilenen Kayseri’de de sosyal tesislerle ve Büyükşehir’in diğer imkânlarıyla Kayserililere hizmet ettiklerini hatırlattı.

“DUALARINIZI BEKLİYORUZ, DUALARIMIZ SİZLERLE DİYORUZ”

Konuşmasında ‘Bizim yegâne ilacımız, bu milletin kendisi, birliğimiz beraberliğimiz, ay yıldızlı Türk bayrağımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz, olmazsa olmazımız’ diyen Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz sizlerin her zaman yanında acınızı yüreğimizde hisseden kardeşleriniziz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi adeta imkânlarının üzerinde seferberlik ilan edercesine her türlü desteği verdi. Hemen yanı başımızdaki Sarız’ımız, Göksun’umuzun dibinde, inanır mısınız ‘durum nedir’ diye sorduğumda daha ilk saatlerde, ‘Başkanım Göksun’umuzda, Afşin’imizde, Elbistan’ımızda sıkıntı çok’ diye bize ilk haber verenlerden oldular. Yani küçücük bir ilçemiz bile gücünün üstünde seferberlik ilan etti, kendi imkânlarını seferber etti. Hemen yanı başında Pınarbaşı’mız. Malatya’mızdan, Maraş’ımızdan, ya da doğu tarafından, o bölgelerden gelen tüm, gerek bu imkânları oraya seferber ederek, koşuşturanlara, gerekse o taraftan gelen kardeşlerimize adeta hizmet etmek için bir kavşak noktasında seferber oldu. Bunlar anlatmakla bitirilmez. Elbette yara büyüktü, elbette sıkıntı büyüktü ama yine bunu aşacak olan sizlerin metaneti ve sizlerin elbette ki birlik, beraberlik anlayışı içerisindeki yaklaşımıdır. Dualarınızı bekliyoruz, dualarımız sizlerle diyoruz.”

Vali Vekili Şenol Esmer de Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye başkanımız, oda başkanlarımız, yerel yönetimdeki diğer ilçe belediye başkanlarımızla birlikte gerçekten çok güzel bir organizasyonla, gönül rahatlığıyla ilimiz adına bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İftar programına ev sahipliği yapan Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

HACILAR’DA TERAVİH SONRASI İLÇE SAKİNLERİYLE KUCAKLAŞTI

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, teravih namazını Hacılar ilçesinde Camikebir Camii’nde kılarken, Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz sonrasında vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Büyükkılıç, namaz sonrası Millet Kıraathanesi’nde vatandaşla buluşarak kıraathanede oturan gençlerle çay eşliğinde sohbet etti.

Gençler başta olmak üzere ilçe sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, “Hacılar Camikebir Camii’nde teravih namazımızı eda edip, Millet Kıraathanesindeki hemşehrilerimizi ve gençlerimizi ziyaret ettik. Bizlere gönüllerini açan Hacılarlı kadirşinas hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif’lerini canı gönülden tebrik ederim” dedi.