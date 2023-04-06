Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, afet bölgesinden şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımıza destek olabilmek adına örnek bir karara imza attı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 4. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Birçok gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, deprem bölgesinden şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımız için önemli bir karar alındı.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından ilk gün harekete geçerek tüm personeli ve imkânlarıyla seferber olan Kütahya Belediyesi, gerek deprem bölgesinde gerekse Kütahya’mıza gelen afetzede vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyor. Şehrimize göç ederek yerleşen depremzede vatandaşlarımızı unutmayan Kütahya Belediyemiz aldığı kararla; deprem bölgesinde ikamet eden fakat şehrimizde geçici olarak barınan afetzedelere, konakladıkları meskenler için 31 Aralık 2023 tarihine kadar “Sosyal Destek” amacıyla meskenlerde uygulanan yüzde 50 indirimli “Hilal Su” kapsamına alınması, su açma-kapama, depozito işlemlerinden herhangi bir ücret tahsis edilmemesi kararlaştırıldı.