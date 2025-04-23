Bitlis Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle gezerek atıkları topluyor, yolları süpürüyor, cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor.BİTLİS (İGFA) - Bu yılki temizlik çalışmalarında özellikle dere yataklarına ayrı bir önem veriliyor. Şehrin içinden geçen dere yataklarına zamanla biriken ve karların erimesiyle ortaya çıkan çöpler, ekipler tarafından özenle temizleniyor. Temizlik görevlileri, dereye inerek çevreye gelişigüzel atılan atıkları toplayarak hem çevre sağlığına katkı sunuyor hem de kötü görüntülerin önüne geçiyor.

Dere yataklarının temizlenmesiyle birlikte hem su akışı düzenleniyor hem de Bitlis’in doğal güzellikleri korunmuş oluyor. Yetkililer, bu tür alanlara çöp atılmasının şehir estetiğini bozduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara çevre konusunda daha fazla hassasiyet çağrısında bulundu.

KONTEYNERLER YENİLENİYOR VE TEMİZLENİYOR

Temizlik çalışmaları sadece yüzeydeki atıklarla sınırlı değil. Şehir genelindeki çöp konteynerleri de düzenli olarak temizleniyor; kullanılamaz durumda olanlar yenileriyle değiştiriliyor. Böylece hem kötü kokuların önüne geçiliyor hem de daha hijyenik bir ortam sağlanıyor.

Ayrıca ağaç budama, moloz toplama ve çevre düzenleme faaliyetleri de hız kesmeden devam ediyor. Bitlis Belediyesi, her mahallede sürdürülen bu çalışmalara büyük önem veriyor.

BAŞKAN TANĞLAY: “DERE YATAKLARINI KİRLETMEYELİM, ŞEHRİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapılan temizlik çalışmalarıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bitlis’in her köşesinde temizlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Baharın gelmesiyle birlikte özellikle dere yataklarında detaylı bir temizlik başlattık. Bu bölgelerde biriken çöpler, hem çevreye zarar veriyor hem de şehrimizde kötü bir görüntü oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu doğal alanlara çöp atmaktan kaçınmalarıdır. Temiz bir çevre hepimizin sorumluluğu. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, hemşehrilerimizden de bu sürece destek olmalarını bekliyoruz. Daha temiz, daha güzel bir Bitlis için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”